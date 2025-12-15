The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2025
ISIN Name
DE000DFK0DA0 DZ BANK IS.A1470
DE000DFK0C61 DZ BANK IS.A1466
AU3CB0261576 DYNO NOBEL 19/26
DE000A283WQ2 LANDWISE D.20/25
XS2354271095 NESTLE HLDGS 21/25 MTN A
US716973AB84 PFIZER IN.E. 23/26
DE000HV2AR29 UC-HVB S.2038 19/25VAR
FR0013139482 VALEO SE 16-26 MTN
US10373QAT76 BP CAP.MK.AM 18-26
US10373QBE98 BP CAP.MK.AM 19/26
NO0013467266 TREN.HLDG G. 25/28
XS2733106657 SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN
IT0005156044 INTESA SAN. 15/25 MTN
DE000DDA0WK3 DZ BANK IS.A1263
DE000A255DF3 NEUE ZWL ZAHNRADW. 19/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2025
ISIN Name
DE000DFK0DA0 DZ BANK IS.A1470
DE000DFK0C61 DZ BANK IS.A1466
AU3CB0261576 DYNO NOBEL 19/26
DE000A283WQ2 LANDWISE D.20/25
XS2354271095 NESTLE HLDGS 21/25 MTN A
US716973AB84 PFIZER IN.E. 23/26
DE000HV2AR29 UC-HVB S.2038 19/25VAR
FR0013139482 VALEO SE 16-26 MTN
US10373QAT76 BP CAP.MK.AM 18-26
US10373QBE98 BP CAP.MK.AM 19/26
NO0013467266 TREN.HLDG G. 25/28
XS2733106657 SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN
IT0005156044 INTESA SAN. 15/25 MTN
DE000DDA0WK3 DZ BANK IS.A1263
DE000A255DF3 NEUE ZWL ZAHNRADW. 19/25
© 2025 Xetra Newsboard