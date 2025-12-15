Neuer Tag, neues Glück. Hinter dem 15. Türchen gibt es heute 1 von 20 DER AKTIONÄR-Tassen zu gewinnen.Bevor die Märkte überhaupt aufmachen, liefert zum Beispiel die von Martin Weiß inspirierte Tasse das Motto des Tages: "Gute Zeit, gute Kurse." Mit diesem Kaffee startet jeder Börsentag freundlicher. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER AKTIONÄR+-Abo erhalten Sie exklusiven Zugang zum DER AKTIONÄR-Adventskalender.Einfach hier klicken und sich mit Ihren DER AKTIONÄR-Zugangsdaten anmelden. Dann erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär