SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN MÖRTELHERSTELLER IN SCHWEDEN ZUR STÄRKUNG DER PRÄSENZ IN SKANDINAVIEN UND ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS

Sika kündigt die Übernahme von Finja an, einem führenden schwedischen Hersteller einer breiten Palette von Mörteln und integrierten Lösungen, die auf die Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit im Bauwesen ausgerichtet sind. Die Akquisition stärkt Sikas Präsenz in Nordeuropa und schafft dank der sich optimal ergänzenden Produktportfolios sowie der erweiterten Vertriebskanäle bedeutende Cross-Selling-Potenziale. Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme eine erhebliche Kapazitätserweiterung und fördert durch ein breiteres Produktangebot für Kunden in Nordeuropa zukünftiges Wachstum.

Finja wurde 1957 gegründet und ist heute ein leistungsstarkes Familienunternehmen mit einem Nettoumsatz von rund CHF 60 Millionen, das sich als führender schwedischer Hersteller und Systemanbieter eines umfassenden Sortiments an Trockenmörteln, Bodenausgleichsmassen und Fassadensystemen etabliert hat. Zwei hocheffiziente Produktionsstandorte in der Nähe der wichtigsten Wirtschaftszentren sorgen für schnelle und zuverlässige Lieferungen in der gesamten Region. Beide Standorte bieten Möglichkeiten für erhebliche Kapazitätserweiterungen.

Finja stellt verschiedene digitale Lösungen wie Produktauswahl-Tools und EPD-Rechner zur Verfügung, mit deren Hilfe Kunden ihre Projekte effizienter planen und durchführen können. Die starke Vertriebsorganisation verfügt über einen breiten Kundenstamm, darunter Fachhändler, Bauunternehmer, Installateure, Architekten und Designer. Ein grosser Anteil des Umsatzes erfolgt über den Distributionskanal - die Produkte von Finja sind in den Filialen aller grossen Vertriebs- und Einzelhändler erhältlich.

Dank der Akquisition von Finja und dem kürzlich in Dänemark übernommenen Mörtelhersteller Marlon erreicht Sika eine umfassende Abdeckung des Mörtelsegments in den nordeuropäischen Ländern.



Grössere Kundenreichweite, breiteres Angebot : Da sich die Produktportfolios und Kundenstämme ergänzen, eröffnen sich bedeutende Cross-Selling-Potenziale. Dadurch kann Sika mehr Kunden mit einem breiteren Spektrum an Lösungen bedienen und sich als Hauptlieferant und One-Stop-Shop für Direkt- und Distributionskunden positionieren.

: Da sich die Produktportfolios und Kundenstämme ergänzen, eröffnen sich bedeutende Cross-Selling-Potenziale. Dadurch kann Sika mehr Kunden mit einem breiteren Spektrum an Lösungen bedienen und sich als Hauptlieferant und One-Stop-Shop für Direkt- und Distributionskunden positionieren. Erweiterte Produktionskapazität : Finja hat erst kürzlich an beiden Standorten in die Effizienz- und Kapazitätssteigerung der Produktion investiert, wodurch sich viel Spielraum für skalierbares Wachstum ergibt. Dadurch kann Sika ihre Produktionskapazitäten ausweiten, ihren Kunden ein breiteres Angebot an lokal gefertigten Lösungen anbieten und das Wachstum in Schweden und anderen nordeuropäischen Ländern vorantreiben.

: Finja hat erst kürzlich an beiden Standorten in die Effizienz- und Kapazitätssteigerung der Produktion investiert, wodurch sich viel Spielraum für skalierbares Wachstum ergibt. Dadurch kann Sika ihre Produktionskapazitäten ausweiten, ihren Kunden ein breiteres Angebot an lokal gefertigten Lösungen anbieten und das Wachstum in Schweden und anderen nordeuropäischen Ländern vorantreiben. Wachstumsplattform: Die Übernahme verschafft Sika Schweden eine starke Basis für die Expansion in verschiedenen Marktsegmenten und Vertriebskanälen. Dank der Expertise von Finja in CO 2 -armen Mörteln, Lösungen für kalte Klimazonen sowie hochmodernen digitalen Tools wird auch das kombinierte Angebot weiter gestärkt. Zudem haben Finjas Innovationen das Potenzial, über Schweden hinaus erfolgreich zu sein und Sika neue Chancen in anderen Märkten zu eröffnen.



Die Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Akquisition wird im ersten Quartal 2026 erwartet.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Die Übernahme von Finja bietet uns hervorragende Möglichkeiten, um unsere Präsenz in den nordeuropäischen Baumärkten zu stärken. Mit unserer globalen Expertise und unserer starken Organisation können wir die umfangreiche Produktpalette, das breite Vertriebsnetz und die innovativen, digitalen Tools von Finja nutzen, um beträchtliche Cross-Selling-Potenziale zu erschliessen und Kundenvorteile zu generieren. Wir freuen uns darauf, das Finja Team in der Sika Familie herzlich willkommen zu heissen und unser Geschäft in Zukunft gemeinsam weiterzuentwickeln.»

