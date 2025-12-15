Der positive Newsflow beim britischen Wasserstoff-Spezialisten ITM Power reißt nicht ab. In der vergangenen Handelswoche konnte der Elektrolyseur-Entwickler respektive -hersteller zwei weitere Ingenieurverträge melden. Nur die Aktie hat (noch) etwas Sand im Getriebe und kann die guten News nicht in steigende Kurse ummünzen.ITM Power konnte zum einen den Zuschlag für ein Basis-Konstruktionspaket (BDEP) von einem Industriekunden für ein Projekt in Down Under erhalten. Das andere Vorhaben, bei dem ...

