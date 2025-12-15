Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 15
|12/12/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|12/12/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|97100000.00
|1100130222.41
|8.4839
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|12/12/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|97100000.00
|1100130222.41
|11.3299
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|12/12/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|200900000.00
|2288113721.99
|8.5284
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|12/12/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|200900000.00
|2288113721.99
|11.3893
|USD
