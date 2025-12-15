VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 15
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-12
|NL0009272749
|3938777.000
|370497651.01
|94.0641
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-12
|NL0009272772
|513000.000
|37480375.94
|73.0612
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-12
|NL0009272780
|360000.000
|30527384.29
|84.7983
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-12
|NL0009690239
|8235404.000
|308203582.85
|37.4242
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-12
|NL0009690247
|2708390.000
|46265629.95
|17.0823
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-12
|NL0009690254
|2426537.000
|29918872.38
|12.3299
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-12
|NL0010273801
|2681000.000
|51220665.89
|19.1051
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-12
|NL0010731816
|888000.000
|77027124.24
|86.7423
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-12
|NL0011683594
|92550000.000
|4352668480.64
|47.0305
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-12
|NL0010408704
|30903010.000
|1128046600.58
|36.5028
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-12
|NL0009272764
|318000.000
|19984541.16
|62.8445
