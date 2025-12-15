Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 15
|12/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|271186.43
|6.1628
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|122299650.00
|762992175.35
|6.2387
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|234441.85
|5.0179
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20710194.41
|5.7528
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|269480.82
|6.1409
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22154456.00
|135006968.90
|6.0939
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1146808.29
|5.3895
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|12/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|268754796.89
|6.9249
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|12/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32540891.76
|5.8951
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|12/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|265999027.05
|5.0763
© 2025 PR Newswire