ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 15
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2025/12/12
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|23475362.0000
|3.7036
|2025/12/12
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13708091.0000
|8.5426
|2025/12/12
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21258122.0000
|5.6748
|2025/12/12
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|306771.0000
|5.9843
|2025/12/12
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.0442
|2025/12/12
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|11408665.0000
|5.9355
|2025/12/12
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|42259796.0000
|8.3752
|2025/12/12
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|33667602.0000
|10.197
|2025/12/12
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|8106854.0000
|5.646
|2025/12/12
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|550000.0000
|4.6848
© 2025 PR Newswire