Nach der scharfen Korrektur im Tech-Sektor zum Ende der vergangenen Woche stehen die Märkte unter Strom. Kann die Jahresendrallye noch zünden, oder ist die KI-Euphorie an ihren Grenzen angekommen?Die US-Aktienfutures legen zu Wochenbeginn leicht zu, nachdem ein scharfer Ausverkauf im Technologiesektor die Wall Street am Freitag belastet hatte. Zweifel an hohen KI-Investitionen und der Frage, ob die Bewertungen der Branche noch tragfähig sind, haben die Risikobereitschaft spürbar gedämpft. S&P-500- und Nasdaq-100-Futures stiegen um rund 0,2 Prozent, während viele asiatische Börsen nachgaben. Besonders der südkoreanische Kospi, das als Gradmesser der KI-Euphorie gilt, verlor 1,5 Prozent. …