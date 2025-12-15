Karlsruhe (ots) -Die Videokonferenzlösung alfaview erhält vom BITMi gleich zwei neue europäische Gütesiegel: "Software Made in Europe" und "Software Hosted in Europe". Mit diesen Siegeln werden Organisationen ausgezeichnet, die sich dem Schutz der Privatsphäre und der europäischen digitalen Souveränität verschrieben haben. alfaview trägt bereits seit mehreren Jahren die BITMi-Gütesiegel "Software Made in Germany" und "Software Hosted in Germany". Mit den neuen europäischen Auszeichnungen wird dieser Qualitäts- und Sicherheitsanspruch nun auf gesamteuropäischer Ebene bestätigt.Neue europäische Qualitätsstandards für digitale TechnologienDie BITMi-Siegel "Made in Europe" und "Hosted in Europe" verfolgen einen klaren Ansatz: digitale Lösungen sichtbarer zu machen, die europäische Werte wie Datenschutz, Transparenz und Sicherheit verkörpern. Unternehmen, die diese Auszeichnungen erhalten, stehen für nachhaltige Technologieentwicklung und eine unabhängige digitale Zukunft Europas.Mit der doppelten Zertifizierung wird alfaview nicht nur technologische Leistungsfähigkeit, sondern auch ein strategisches Bekenntnis zu einem souveränen europäischen Digitalraum bestätigt."Digitale Souveränität braucht europäische Software. Mit alfaview - vollständig in Europa entwickelt und gehostet - stärken wir aktiv die digitale Souveränität Europas. Die neuen BITMi-Siegel unterstreichen, wie wichtig verlässliche, unabhängige und datenschutzkonforme Technologien für unsere gemeinsame Zukunft sind. Für uns bedeutet der europäische Fokus nicht nur die Einhaltung höchster Datenschutzstandards, sondern auch die Förderung eines innovativen digitalen Ökosystems, das fair, sicher und nachhaltig ist. Wir freuen uns, mit alfaview einen Beitrag zu leisten, der Europa technologisch stärkt und langfristige digitale Unabhängigkeit ermöglicht."- Niko Fostiropoulos, Gründer und CEO von alfaviewStarker Fokus auf Datenschutz und Transparenzalfaview setzt seit seiner Gründung auf höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards. Durch Hosting in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren mit Standort und Unternehmenssitz in Europa gelten für sämtliche Daten strikte europäische Rechtsrahmen, ohne Abhängigkeiten von außereuropäischen Cloud-Anbietern. Dies gewährleistet maximale Kontrolle über Daten und schafft Vertrauen bei Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Bildungsträgern.Pressekontakt:Presseteam alfaviewpresse@alfaview.comOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142050/6179070