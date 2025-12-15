15. Dezember 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das "Unternehmen" oder "Kirkstone") (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, die Beauftragung von Clee Roy als Government & Strategic Funding Consultant des Unternehmens bekannt zu geben, die mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt.

Herr Roy wird eng mit dem Managementteam von Kirkstone zusammenarbeiten, um staatliche und nichtstaatliche Fördermöglichkeiten, die auf Provinz-, Bundes- und Behördenebene zur Verfügung stehen, ausfindig zu machen, auszuwerten, zu beantragen und zu verwalten. Sein Mandatsgebiet umfasst die Beaufsichtigung des gesamten Förderungslebenszyklus, von der Chancenbeurteilung und Antragsvorbereitung über Compliance und Berichterstellung bis hin zur Verwaltung nach der Zuerkennung, um die Weiterentwicklung der Mineralexplorations- und Erschließungsinitiativen von Kirkstone zu unterstützen.

Auftragsumfang

Im Rahmen der Beauftragung wird Herr Roy:

- Geeignete Förderungs-, Unterstützungs- und Niedrigzinsdarlehensprogramme ausfindig machen, die für Mineralunternehmen im Explorationsstadium maßgeblich sind

- Bei der Antragsstrategie, Vorbereitung und Einreichung helfen

- Die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und Programmadministratoren koordinieren

- Zuerkannte Förderungen durch Compliance, Berichterstellung und Meilensteinverfolgung verwalten

- Initiativen unterstützen, die mit kritischen Mineralien, erneuerbaren Energien, Innovation, Umweltstudien und Partnerschaften mit der Gemeinschaft in Verbindung stehen

Maßgebliches öffentliches Finanzierungsumfeld

Die Ernennung eines auf die staatliche Förderung spezialisierten Experten durch Kirkstone spiegelt die erheblichen Kapitalzusagen wider, die von den kanadischen Regierungen öffentlich verkündet wurden, um die Lieferkette für kritische Mineralien und erneuerbare Energien zu unterstützen.

Zu den maßgeblichsten Programmen und Zusagen gehören:

- Canada's Critical Minerals Strategy (Natural Resources Canada) hat bis zu 3,8 Milliarden CAD an Förderungen auf Bundesebene zugesagt, um die Exploration, Verarbeitung und Lieferkettenentwicklung in Bezug auf kritische Mineralien zu unterstützen, einschließlich Uran als grundlegender Input bei erneuerbaren Energien.¹

- Budget 2023 und Budget 2024 versicherten erneut erweiterte Mittel zu Steuergutschriften für Mineralexploration, Infrastruktur für erneuerbare Energien und strategische Innovationsprogramme, einschließlich Unterstützung, die durch Natural Resources Canada, PrairiesCan, Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) und regionale Entwicklungsorganisationen verwaltet wird.²

- Die Regierung von Saskatchewan hat öffentlich zugesagt, die Uranexploration und -erschließung durch behördlichen Abgleich, Infrastrukturinvestition und Teilnahme an bundesstaatlich-provinziellen Förderprogrammen zu unterstützen, in Anerkennung von Saskatchewans Rolle als globaler Marktführer für Uran.³

Das Management ist überzeugt, dass diese Initiativen bedeutungsvolle Möglichkeiten für Unternehmen im Explorationsstadium schaffen, um Verwässerung zu verringern, Explorationslaufzeiten auszuweiten und den Projektfortschritt durch nicht verwässernde Kapitalquellen zu beschleunigen.

Anmerkungen des CEOs

Clive Massey, President und CEO von Kirkstone, erklärte:

"Wir sind sehr erfreut, Clee Roy als unseren Government & Strategic Funding Consultant zu begrüßen. Sein Erfahrungsreichtum bei der Navigation durch provinzielle und bundesstaatliche Förderprogramme ergänzt wesentlich die Wachstumsstrategie von Kirkstone.

Regierungen in Kanada haben klare, öffentliche Zusagen gemacht, zur Unterstützung von kritischen Mineralien und erneuerbaren Energien erhebliches Kapital bereitzustellen. Die Rolle von Clee wird es sein, sicherzustellen, dass Kirkstone gut dazu aufgestellt ist, verantwortungsvoll auf diese Möglichkeiten zuzugreifen und nach Zuerkennung mit den höchsten Standards zu verwalten."

Über Clee Roy

Clee Roy ist ein ergebnisorientierter Unternehmensberater mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung, darunter über 23 Jahre in der Beratung von kanadischen Unternehmen. Sein Hintergrund umfasst Business Consulting, Finanzberichterstattung, Strategie, Kreditrisikomanagement, Systemimplementierung, Fusionen und Übernahmen sowie Führungskräftetraining.

Seit 2020 hat sich Herr Roy immer mehr darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Auffindung und Sicherung von Staats- und Industriegeldern zu helfen, einschließlich Programmen in Bezug auf kritische Mineralien, Innovation und Initiativen zum Übergang zu erneuerbaren Energien. Er hat mit Behörden wie Natural Resources Canada, PrairiesCan und Wirtschaftsförderungsstellen auf Provinzebene zusammengearbeitet und Kunden dabei von der Antragstellung bis zur Compliance und Berichterstellung nach Zuerkennung geholfen.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte spezialisiert hat, die den globalen Wandel zu sauberer, zuverlässiger und sicherer Energie unterstützen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Uranprojekt Gorilla Lake und das Uranprojekt Key Lake Road, die sich beide im Athabasca-Becken befinden - eine der ertragreichsten Uranregionen der Welt. Kirkstone hat sich zu verantwortungsvoller Entwicklung, technischer Exzellenz und diszipliniertem Kapitalmanagement verpflichtet.

QUELLENANGABE

Natural Resources Canada - Kanadas Strategie für kritische Mineralien Regierung von Kanada

Bekanntgabe: Dezember 2022; Finanzierung in nachfolgenden Bundeshaushalten bestätigt

Verpflichtung: Bis zu 3,8 Mrd. CAD

Quelle: https://natural-resources.canada.ca/critical-minerals

Regierung von Kanada - Haushalt 2023 und Haushalt 2024 Behörden: Finanzministerium, NRCan, ISED

Schwerpunkte: Kritische Mineralien, saubere Energie, Innovation, Unterstützung der Mineralexploration

Quelle: https://www.budget.canada.ca Regierung von Saskatchewan - Grundsatzerklärungen zu Uran und kritischen Mineralien

Ministerium für Energie und Ressourcen von Saskatchewan

Öffentliche Erklärungen zur Unterstützung der Uranexploration und -erschließung

Quelle: https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/energy-and-resources

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu potenziellen Explorationsaktivitäten auf dem Key Lake Road Projekt und dem Gorilla Lake Projekt, zur Möglichkeit einer Finanzierung durch die Regierung oder die Industrie und zukünftigen strategischen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen. Kirkstone übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

