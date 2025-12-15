Die Drogeriekette dm steht vor dem Eintritt in den Versandhandelsmarkt von rezeptfreien Medikamenten. In den kommenden Quartalen wird sich dann zeigen, ob sich die Kräfteverhältnisse im wachstumsstarken Markt verschieben - und ob der Einstieg von dm auch das Geschäft von Redcare Pharmacy belasten wird.Rezeptfreie Medikamente wie Schmerzmittel kann man ab Dienstag auch online bei dm kaufen. Die Drogeriemarktkette erweitert das Angebot, das über die zentrale Internetseite bestellt werden kann, wie ...

