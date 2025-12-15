Shenzhen, China (ots) -TerraMaster, eine professionelle Speichermarke, die sich innovativen Lösungen für Heimanwender, Unternehmen und Entwickler widmet, startet heute offiziell die öffentliche Beta von TOS 7. Diese lang erwartete Version, die in fast zwei Jahren von einem Team von über 100 Ingenieuren entwickelt wurde, feiert nicht nur das 15-jährige Bestehen des TOS-Betriebssystems, sondern markiert auch seinen beeindruckenden Wandel von einem einfachen Speichertool zu einer vollwertigen Private-Cloud-Plattform.Ein Blick zurück ins Jahr 2011: TOS 1.0 debütierte zusammen mit TerraMasters allererstem NAS-Produkt. Damals war die Oberfläche spartanisch - man konnte gemeinsame Ordner erstellen, SMB aktivieren und ein paar Benutzerkonten hinzufügen. Es war einfach, fast primitiv, aber es legte ein felsenfestes Fundament.Fünfzehn Jahre später hat sich TOS zur 7. Generation entwickelt. Ein einziges TerraMaster NAS kann heute mühelos als Dateiserver, Virtualisierungs-Host, Entwickler-Arbeitsstation, Online-Kollaborationsplattform oder sogar als unternehmensfähige Berechtigungsfestung dienen. Auf dieser Reise haben wir uns stets eine zentrale Frage gestellt: Wie sollte ein Gerät, mit dem Menschen Dutzende Male am Tag interagieren, eigentlich gestaltet sein, um wirklich zu Ihrer Arbeitsweise zu passen?Mit TOS 7 ist die Antwort endlich da - und sie ist zum Greifen nah. Basierend auf einem brandneuen Kernel (upgegradet auf Linux 6.12) und einer komplett überarbeiteten Design-Sprache bietet TOS 7 zu 90 % neu gezeichnete Icons und über 1000 verfeinerte Interaktionsdetails, die jeden Vorgang intuitiver, flüssiger und schneller als je zuvor machen.Verwandeln Sie sich in einen Alleskönner-Host und entfesseln Sie unbegrenzte MöglichkeitenTOS 7 markiert das erste Mal, dass wir vollen Root-Zugang öffnen und gleichzeitig offizielle Ubuntu-Repositories nahtlos integrieren. Entwickler können nun sofort Nginx, Node.js, Python-Umgebungen, Datenbanken oder Compiler mit apt installieren - und verwandeln Ihr NAS ohne Jailbreak und ohne Drittanbieter-Plugins in einen vollständig per SSH zugänglichen Linux-Server. Alles nativ.Das integrierte Virtual Machines (VMs)-Modul ermöglicht das Bereitstellen von Windows, Linux, macOS (auf unterstützter Hardware) oder beliebigen Distributionen mit einem Klick. Ob Sie Testumgebungen aufbauen, alte Systeme migrieren, Anwendungen isolieren oder eine kompakte Private Cloud erstellen: TOS 7 holt das letzte Quäntchen Leistung aus Ihrer Hardware und macht Ihr NAS zu einem echten flexiblen Rechenzentrum.Zusammenarbeit ohne Barrieren - Ihre Daten bleiben für immer lokalVerabschieden Sie sich von der alten "Herunterladen-Bearbeiten-Hochladen"-Problematik. TOS 7 integriert nativ Online-Office-Tools, die Echtzeit-Betrachtung und kollaborative Bearbeitung von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien durch mehrere Benutzer unterstützen. Dokumente werden direkt auf Ihrem NAS gespeichert - ohne Drittanbieter-Cloud, ohne zusätzliche Abogebühren. Änderungen synchronisieren sich in Sekunden und steigern die Teamproduktivität um 100 %.Ihre Daten bleiben stets unter Ihrer Kontrolle.Suche so flüssig wie Gedanken - Sofortige Antwort bei Millionen von DateienUnsere hauseigene globale Suchmaschine kombiniert invertierte Indizierung, Kernel-Level-Echtzeit-Dateiüberwachung und asynchrones I/O-Caching, um sekundenschnelle Vollplatten-Scans für Millionen von Dateien zu liefern - 10-mal schneller als TOS 6 und mit 120 % höherer Suchgenauigkeit. Keine exakten Dateinamen nötig; geben Sie einfach ein Stichwort ein und erhalten Sie sofort präzise Treffer. Die Effizienz der Dateiverwaltung steigt um 60 %.Granulare Berechtigungen bis ins Detail - Felsenfeste SicherheitDas Berechtigungssystem wurde von 3 Grundtypen auf 13 kombinierbare domainenbasierte ACL-Richtlinien erweitert, mit vollständig anpassbaren Regeln (z. B. "Abteilung darf nur bestimmte Ordner lesen/schreiben und ist vom Löschen ausgeschlossen"). Die Einrichtungszeit ist 99,6 % kürzer als bei TOS 6 - komplexe Freigaben sind in Sekunden erledigt - und schafft die perfekte Balance zwischen eiserner Datensicherheit und flexibler Zugriffskontrolle.Diese lang ersehnten "Endlich behoben!"-MomenteTOS 7 verfeinert besessen alltägliche Problemstellen, die Sie früher zur Verzweiflung trieben:Intelligentes ISO-Mounting: Doppelklick und es öffnet sich - keine manuellen Schritte, beschleunigt sofort OS-Installationen und Virtualisierungs-Workflows.Einheitlicher Papierkorb: Ein zentraler Mülleimer für alle freigegebenen Ordner; versehentlich gelöschte Dateien mit einem Klick wiederherstellen.Port-spezifische Bandbreitenlimits: Drosseln Sie bestimmte Apps oder Geräte, damit BT oder Backups niemals die gesamte Verbindung beanspruchen.Überarbeitetes Benachrichtigungscenter: Abonnieren Sie nur die Warnungen, die Sie interessieren, über 40 Ereignistypen, mit einem Klick direkt zum Problem - Fehlerbehebung war noch nie so schnell.Dateien & Desktop-Überholung: Neue "Meine Dateien"- und "Desktop"-Bereiche mit Remote-Mounting und voller GUI-Unterstützung; Tab-Browsing + Split-View macht den Umgang mit mehreren Ordnern zum Kinderspiel.Erweitertes App-Ökosystem: Der App Center hat jetzt 10 neue Kategorien, One-Click-Docker-Bereitstellung, Echtzeit-Protokolle plus verteiltes TNAS.online (https://tnas.online/)-Netzwerk für blitzschnellen globalen Zugriff.Mobile-First-Erlebnis: Tiefe Integration mit der TNAS Mobile App - volle Kontrolle von überall.Und ja - jedes einzelne dieser Features ist komplett kostenlos. Solange Ihre TerraMaster-Hardware TOS 7 unterstützt, ist alles für jeden Benutzer freigeschaltet - keine Limits für Benutzerkonten, keine Feature-Stufen, kein "Nur für Unternehmen"-Upselling. Ein TerraMaster-Gerät sollte sein volles Potenzial entfalten, Punkt.In den letzten 15 Jahren haben wir TOS von einem einfachen Speicher-Backend zu Ihrer persönlichen All-in-One-Digital-Zentrale geschmiedet. Schalten Sie es ein und Sie werden merken: Es ist nicht nur ein Gerät - es ist Ihre digitale Festung.Wir laden TNAS-Benutzer weltweit ein, jetzt in die öffentliche Beta zu springen: Testen Sie es, brechen Sie es, sagen Sie uns, was nicht stimmt, und helfen Sie uns, es gemeinsam perfekt zu machen. Wenn Sie bereits ein TerraMaster-Gerät besitzen, aktualisieren Sie zuerst auf das neueste TOS 6, dann nehmen Sie an der Beta teil - vollständige Anleitungen finden Sie auf unserer Website.Danke, dass Sie diese 15 Jahre bei uns waren. TOS 7 Einführung: https://www.terra-master.com/de-de/pages/tos7
Offizielles Forum: https://forum.terra-master.com/
Reddit-Community: https://www.reddit.com/r/TerraMaster/ Mit dem Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design liefert TerraMaster moderne NAS- und DAS-Produkte, um vielfältige Speicheranforderungen zu erfüllen.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comYukiOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6179076