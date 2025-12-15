Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die wichtigsten Neuerungen 2026, ein E-Auto aus China, Bill Gates - und das kommunistische Känguru ist auch dabei. Sportfans können sich im nächsten Jahr unter anderem auf die Fußball-WM der Männer und die Olympischen Winterspiele freuen. Weltrauminteressierte dürfen eine ganze Reihe von Raumfahrtmissionen erwarten. Etwa eine bemannte Mondumrundung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n