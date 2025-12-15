Der DAX startet mit einem kleinen Plus in die neue Handelswoche und notiert 40 Minuten vor dem Xetra-Start 0,22 Prozent höher bei 23.298 Zählern. An Branchenthemen steht bei den Anlegern Rüstung im Fokus. Anzeichen für einen nahenden Waffenstillstand in der Ukraine belasten die Aktien von Rheinmetall und Co. Auf der Konjunkturseite warten die Investoren auf die Einzelhandelsdaten aus den USA, die am Dienstag veröffentlicht werden. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

