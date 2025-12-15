Nach der jüngsten Tech-Korrektur kippt auch die Stimmung an Asiens Börsen, da schwache China-Daten und wachsende Zweifel am KI-Boom die Märkte belasten.Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind zum Wochenauftakt deutlich unter Druck geraten. Nach dem Rücksetzer an der Wall Street am Freitag sorgten schwächere Konjunktursignale aus China, anhaltende Sorgen um den KI-getriebenen Tech-Boom und steigende Anleiherenditen für eine spürbar riskoaverse Stimmung. Besonders stark traf es südkoreanische Aktien. KI-Euphorie bekommt Risse Auslöser der breiten Schwäche war ein Kursrutsch bei US-Technologiewerten zum Wochenschluss. Zurückhaltende Ausblicke von KI-nahen Schwergewichten wie …

