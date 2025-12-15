Anzeige
PR Newswire
15.12.2025 08:54 Uhr
Janus Henderson GCC Bonds - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 15

[15.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.12.25 IE000L1I4R94 1,676,113.00 USD 0.00 19,494,026.65 11.6305
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.12.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,314,439.82 10.1169

