ServiceNow steht offenbar kurz vor seiner größten Übernahme der Unternehmensgeschichte. Wie Bloomberg am Wochenende berichtete, befindet sich der IT-Service-Spezialist in fortgeschrittenen Gesprächen, einen Cybersecurity-Anbieter zu übernehmen.Konkret handelt es sich bei dem Übernahmeziel um Armis. Das israelisch-amerikanische Unternehmen könnte für bis zu sieben Milliarden Dollar den Eigentümer wechseln. Erst 2016 gegründet, hat sich Armis in wenigen Jahren zu einem der spannendsten Player im Bereich ...

