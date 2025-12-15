ServiceNow steht offenbar kurz vor seiner größten Übernahme der Unternehmensgeschichte. Wie Bloomberg am Wochenende berichtete, befindet sich der IT-Service-Spezialist in fortgeschrittenen Gesprächen, einen Cybersecurity-Anbieter zu übernehmen.Konkret handelt es sich bei dem Übernahmeziel um Armis. Das israelisch-amerikanische Unternehmen könnte für bis zu sieben Milliarden Dollar den Eigentümer wechseln. Erst 2016 gegründet, hat sich Armis in wenigen Jahren zu einem der spannendsten Player im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
