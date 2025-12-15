Die Krypto-Welt ist mittlerweile auch im Profi-Fußball angekommen. Nahezu alle Vereine werben für diverse Anbieter und Dienstleister. Doch der Krypto-Riese Tether aus El Salvador will sogar noch ein Stück weiter gehen und den italienischen Rekordmeister Juventus Turin für mehr als eine Milliarde Euro übernehmen.Das würde zur Strategie des italienischen Tether-CEO Paolo Ardoino (41) passen. Er will den Stablecoin-Herausgeber mit Investments in Anleihen, Gold oder auch in Infrastruktur breiter aufstellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
