FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Freitag ist die Börsenampel am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt der letzten vollen Vorweihnachtswoche wieder auf Grün gesprungen. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 24.290 Punkte und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Montagmorgen 0,2 Prozent auf 30.009 Zähler. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,3 Prozent auf 5.738 Punkte vor und steuert ebenfalls wieder auf seine Bestmarke zu. Diese hatte der Leitindex der Euroregion Mitte November bei 5.818 Punkten erreicht./edh/nas

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145