US-Ikone iRobot hat Insolvenz angemeldet und fällt Picea Robotics in die Hände. Hohe Zölle und Billigkonkurrenz besiegelten das Ende. Anleger reagieren panisch.iRobot hat am Sonntag in Delaware Insolvenz nach Chapter 11 beantragt und damit den Höhepunkt eines jahrelangen Niedergangs erreicht. Das Unternehmen wird im Zuge einer vorab vereinbarten Restrukturierung vollständig von seinem Hauptproduzenten und Kreditgeber Picea Robotics sowie Santrum Hong Kong übernommen und von der Nasdaq verschwinden. iRobot bleibt operativ bestehen, wird aber künftig als privates Unternehmen unter chinesischer Kontrolle geführt. Auslöser der Schieflage waren verschärfter Wettbewerb durch günstigere …

