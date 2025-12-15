EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 31. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.12.2025 / 09:26 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 31. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 wurden insgesamt Stück 290.374 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 70.110 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 08.12.2025 XETR 60.000 68,5681 4.114.084,86 CEUX 30.000 68,5829 2.057.487,58 TQEX 3.000 68,6162 205.848,46 AQEU 7.000 68,6034 480.224,14 09.12.2025 XETR 83.794 68,8358 5.768.031,20 CEUX 50.000 68,8290 3.441.450,32 TQEX 5.000 68,7750 343.874,98 AQEU 6.580 68,7465 452.352,06 10.12.2025 XETR 10.000 69,2591 692.590,76 11.12.2025 XETR 30.000 69,6407 2.089.219,66 12.12.2025 XETR 5.000 70,0423 350.211,32 Gesamt 290.374 68,8608 19.995.375,34

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 08.12.2025 XETR 18.000 64,0827 1.153.488,30 CEUX 10.000 64,0881 640.881,30 TQEX 1.000 64,0966 64.096,60 AQEU 1.000 64,0835 64.083,45 09.12.2025 XETR 15.865 64,2566 1.019.431,30 CEUX 9.738 64,2058 625.235,60 TQEX 1.000 64,2298 64.229,80 AQEU 1.885 64,1393 120.902,65 10.12.2025 XETR 1.000 64,5094 64.509,40 11.12.2025 XETR 9.622 64,8154 623.653,50 12.12.2025 XETR 1.000 65,2110 65.210,95 Gesamt 70.110 64,2665 4.505.722,85

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 9.913.038 Vorzugsaktien und Stück 2.629.588 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 15. Dezember 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand