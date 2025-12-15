Gauting (ots) -Die neue Kampagne der Stiftung AKB zeigt ab 15. Dezember in eindrucksvollen Splitscreen-Bildern, wie Stammzellspender und Empfänger durch ihre genetische Übereinstimmung zu Lebensrettern und Geretteten werdenMit der neuen Kampagne "Dein Zwilling braucht dich" rückt die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) die persönlichen und bewegenden Geschichten hinter den lebensrettenden Stammzellspenden in den Mittelpunkt. In eindrucksvollen Splitscreen-Aufnahmen zeigt die Kampagne jeweils eine Hälfte des Gesichts von Stammzellspendern und ihren Empfängern - ein visuelles Symbol für die genetische Verbindung, die beide zu "Zwillingen" macht. Die zentrale Botschaft: Leukämie ist grenzenlos. Sie kann jeden treffen, überall auf der Welt. Und genauso grenzenlos ist die Suche nach dem passenden Spender. Die Kampagne startet am 15. Dezember auf Social Media und im öffentlichen Raum.Echte Menschen, echte Geschichten - echte Lebensretter"Hinter jeder Stammzellspende steckt ein schweres Schicksal und eine außergewöhnliche Hilfsbereitschaft", sagt Dr. med. Hans Knabe, Gründer und Vorstand der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. "Mit 'Dein Zwilling braucht dich' zeigen wir, dass Menschen über alle Grenzen hinweg das Leben von Leukämie-Patienten retten können. Irgendwo auf der Welt gibt es den genetischen Zwilling, der mit seiner Spende einem fremden Menschen das Leben schenken kann. Leukämie kennt keine Grenzen - und deshalb darf auch unsere Hilfe keine Grenzen kennen."Im Zentrum der Kampagne stehen reale Spender-Empfänger-Paare, deren Begegnungen berühren und Hoffnung schenken: Lukas (Spender), der Franziska (Empfängerin) eine zweite Chance auf Leben gab. Josef (Spender) und Benita (Empfängerin), die durch die Stammzellspende auf besondere Weise miteinander verbunden sind. Florian (Spender) und Gabriele (Empfängerin), deren Geschichte zeigt, wie aus zwei Fremden Lebensretter und Gerettete werden.Auch Einzelpersonen teilen ihre bewegenden Geschichten: Vincent (Empfänger), der dank eines Spenders weiterleben darf. Marco (Spender), der mit seiner Spende einem Menschen das Leben rettete, der jetzt seine Rente genießen darf. Philipp alias Beppo Calzone (Empfänger), der heute seiner Leidenschaft als Kabarettist und Musiker nachgehen kann. Julia (Empfängerin), die ihre zweite Chance bekommen hat. Carina (Spenderin) und Flex (Spender), die völlig selbstlos gespendet haben und zeigen, wie einfach es ist, Leben zu retten.Neben diesen authentischen Geschichten tragen auch bereits typisierte Personen, die noch auf ihren Leben rettenden Einsatz warten, sowie Kinder die Botschaft weiter: Jeder von uns kann der genetische Zwilling sein, den jemand dringend sucht.Jetzt typisieren lassen - oder eine Registrierungsaktion im Unternehmen startenDie von der LISN Marketing Agentur (https://lisn-agentur.com/) erstellte Kampagne ruft alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren auf, sich typisieren zu lassen. Der erste Schritt ist denkbar einfach: Auf akb.de kann kostenlos ein Typisierungsset nach Hause bestellt werden. Die Typisierung erfolgt mittels eines einfachen Wangenabstrichs, der mit einem Wattestäbchen durchgeführt und dann im vorfrankierten Rücksendekuvert an die Stiftung AKB zurückgeschickt wird."Jede Typisierung zählt. Je mehr Menschen registriert sind, desto größer ist die Chance, dass Patientinnen und Patienten weltweit ihren genetischen Zwilling finden", so Dr. Knabe. Unternehmen können zudem Registrierungsaktionen vor Ort organisieren und so gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Leben retten.Lokale Unternehmen und Schulen aus Bayern können Teil der Kampagne werdenDie Stiftung AKB ruft lokale Geschäfte, Unternehmen, Schulen und Universitäten in ganz Bayern auf, die Kampagne zu unterstützen, indem sie Plakate in ihren Räumlichkeiten oder Schaufenstern ausstellen. "Wir sind um jeden Kontakt dankbar, der uns hilft, die Botschaft zu verbreiten", betont Dr. Knabe. "Gemeinsam können wir mehr Menschen erreichen und mehr Leben retten."Interessierte Unternehmen und Partner können sich direkt bei der Stiftung AKB melden.Über die Stiftung Aktion Knochenmarkspende BayernDie Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) wurde 1993 von Dr. med. Hans Knabe gegründet und ist heute die drittgrößte Stammzellspenderdatei Deutschlands. Was mit einem kleinen Karteikasten begann, ist zu einer der größten Dateien weltweit geworden. Über 40 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten täglich daran, erkrankten Menschen auf der ganzen Welt die Chance auf ein neues Leben zu geben.Das Motto der Stiftung AKB lautet: "Der Starke hilft dem Schwachen, der Gesunde hilft dem Kranken". Dabei steht das Wohl der Spenderinnen und Spender an oberster Stelle, die fürsorglich und persönlich durch den gesamten Prozess der Stammzellspende begleitet werden.Die Kampagne ist auf folgenden Social Media Kanälen der AKB zu finden:- Instagram (https://www.instagram.com/stiftung_akb)- Facebook (https://www.facebook.com/AktionKnochenmarkspendeBayern)Weitere Informationen zur Typisierung, zur Stammzellspende und zur Kampagne "Dein Zwilling braucht dich" unter: www.akb.de (https://akb.de/)