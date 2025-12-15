Tether greift nach dem Goldmarkt - und holt sich dafür die Elite von HSBC!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Equinox Gold Corp! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Equinox Gold Corp.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 15.12.2025, 9:31Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

manchmal sind es kleine Dinge, die große Auswirkungen haben! So auch eine Meldung des Nachrichtenportals Bloomberg etwa Mitte November, die auf den ersten Blick unspektakulär erscheint1. Allerdings nur auf den ersten Blick!

Quelle: Bloomberg

Denn Tether sorgt mit dieser Nachricht für Aufsehen im globalen Finanzsektor: das Unternehmen hat zwei der weltweit erfahrensten Edelmetallhändler von HSBC abgeworben und setzt damit ein kraftvolles Signal, dass man nicht länger nur der dominierende Akteur im Stablecoin-Markt sein möchte, sondern auch im traditionellen Goldhandel eine bedeutende Rolle anstrebt!

Vincent Domien, bisher globaler Leiter des Metallhandels bei HSBC, und Mathew O'Neill, verantwortlich für die Edelmetallorigination in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, wechseln in den kommenden Monaten zum Stablecoin-Giganten.

Der Hintergrund dieser Personaloffensive ist klar: Tether möchte seine physischen Goldreserven massiv ausbauen! Das Unternehmen, das mit USDT den weltweit größten Stablecoin herausgibt, sitzt auf erheblichen finanziellen Ressourcen. Stablecoins wie USDT sind im Grunde digitale Token, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist. Tether, Marktkapitalisierung lag per US-Börsenschluss am 04.12.2025 bei rund 180 Mrd. USD, und erzielt Einnahmen über Zinserträge, Investments in Staatsanleihen und über strategische Beteiligungen - und zunehmend auch durch Engagements in den Rohstoffsektor.

Man erkennt bereits an den unglaublich stabilen Goldpreisen und der Tatsache, dass Marktteilnehmer jede kleine Schwäche als Kaufgelegenheit begreifen, schon deutliche Anzeichen für einen Nachfrageüberhang. Der Einstieg von Tether in den Goldmarkt könnte einen weiteren unterstützenden Effekt auf den Goldpreis haben und das Nachfrage-Angebots-Gefüge noch weiter zugunsten der Nachfrage verschärfen.

Doch wie lässt sich von dieser positiven Entwicklung am Goldmarkt profitieren? Unsere Antwort lautet: mit Equinox Gold Corp. (WKN: A2PQPG).

Equinox Gold Corp. (WKN: A2PQPG) ist ein diversifizierter Goldproduzent, der ausschließlich in Amerikatätig ist. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der Entwicklung, dem Betrieb, der Erkundung und dem Ausbau eigener Goldminen, um eine nachhaltige, profitable Goldproduktion zu erreichen.

Equinox Gold verfügt über eine Mischung aus in Betrieb befindlichen Minen, Erweiterungsprojekten und fortgeschrittenen Explorationsprojekten. Diese Mischung ermöglicht es dem Unternehmen, laufende Cashflows aus bestehenden Minen zu generieren und gleichzeitig neue Projekte zu entwickeln, die sein zukünftiges Produktionsprofil stärken. Die Strategie zielt darauf ab, den Wert des Unternehmens kurz-, mittel- und langfristig durch Skalierung, Kosteneffizienz und die Identifizierung der nächsten Generation von Minen zu steigern.

Quelle: Equinox Gold Corp.

Exzellente Q3-Zahlen bekräftigen Wachstumsstrategie!

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) erzielte im dritten Quartal 2025 mit einer Produktion von mehr als 236.000 Unzen Gold das höchste Produktionsvolumen seiner Geschichte. Das starke Ergebnis ist auf die steigende Produktion in der Greenstone-Mine in Kanada und die stabilen Beiträge anderer Minen in den USA, Nicaragua und Brasilien zurückzuführen. Darüber hinaus erzielte Equinox Gold im dritten Quartal vorzeitig den ersten Goldguss in seiner neuen Valentine-Mine in Kanada und erwartet, dass Valentine im vierten Quartal 2025 und bis ins Jahr 2026 einen bedeutenden Beitrag leisten wird.

Im dritten Quartal verkaufte das Unternehmen rund 239.300 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Goldpreis von 3.397 US-Dollar pro Unze und erzielte damit einen Umsatz von 819 Millionen US-Dollar für das Quartal und mehr als 1,7 Millionen US-Dollar im bisherigen Verlauf des Jahres 2025. Die Produktionskosten blieben mit einem AISC von 1.833 US-Dollar pro Unze wettbewerbsfähig2.

Gleichzeitig konnte das Unternehmen seine Schulden um 139 Millionen US-Dollar reduzieren und durch den Verkauf einer seiner kleineren Minen zusätzliche Liquidität in Höhe von 115 Millionen US-Dollar erzielen. Mit diesen Ergebnissen ist Equinox Gold (WKN: A2PQPG) eindeutig auf dem besten Weg, seine Jahresprognose für 2025 zu erfüllen, und startet mit starker Dynamik in das Jahr 2026, was weiteres Wachstum sowohl bei der Produktion als auch beim Cashflow verspricht! Vor dem Hintergrund eines anhaltend deutlichen Anstiegs des Goldpreises in den letzten Wochen sehen wir dieses Szenario als sehr gut unterstützt an!

Kommerzieller Produktionsstart der Valentine Gold Mine!

Mitte November gab Equinox Gold (WKN: A2PQPG) bekannt, dass die Valentine-Goldmine in Neufundland und Labrador (Kanada) am 18. November 2025 offiziell die kommerzielle Produktion aufgenommen hat - ein wichtiger Schritt für das Unternehmen und seine Wachstumsstrategie.

In den letzten zwei Monaten hatte die Verarbeitungsanlage bereits durchschnittlich 5.451 Tonnen Erz pro Tag verarbeitet - das entspricht etwa 80% ihrer geplanten Kapazität von 6.850 Tonnen pro Tag - und die Goldausbeute lag bei über 93% bei einem Ausgangsgehalt von 1,2 Gramm pro Tonne. Für das vierte Quartal 2025 strebt Equinox Gold eine Produktion von 15.000 bis 30.000 Unzen Gold aus dieser neuen Mine an.

Quelle: Equinox Gold Corp.

Mit Blick auf das Jahr 2026 wird erwartet, dass Valentine im zweiten Quartal seine volle Produktionskapazität erreicht und zwischen 150.000 und 200.000 Unzen Gold liefert. Bei einer ganzjährigen Auslastung sollte Valentine durchschnittlich 175.000 bis 200.000 Unzen pro Jahr produzieren, wobei die AISC-Kosten in der unteren Hälfte des Branchendurchschnitts liegen dürften. Gleichzeitig laufen Studien für eine mögliche Erweiterung mit dem Ziel, die Verarbeitungskapazität auf 5 Millionen Tonnen pro Jahr zu verdoppeln.

Damit stärkt das Unternehmen seine Position im kanadischen Goldsektor deutlich: Valentine wird zu einem wichtigen Eckpfeiler der Produktionsbasis, liefert neue Cashflows und eröffnet dem Unternehmen Potenzial für weiteres Wachstum!

Fazit: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort!

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) befindet sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da das Unternehmen seine Produktionsbasis in Kanada gerade in einem Moment ausbaut, in dem der Goldpreis strukturell durch geopolitische Unsicherheiten, hohe Staatsverschuldung und starke Käufe der Zentralbanken gestützt wird.

Mit der neuen Valentine Mine und dem Ausbau von Greenstone verfügt Equinox Gold über zwei moderne, kosteneffiziente Anlagen in einer der weltweit besten Bergbauregionen - genau dort, wo Investoren heute größten Wert auf Versorgungssicherheit und niedrige Risikoprämien legen.

Während viele Wettbewerber noch mit Verzögerungen oder alten Projekten zu kämpfen haben, bringt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) neue Kapazitäten auf den Markt. Dies verschafft dem Unternehmen einendoppelten Vorteil: hohe Preise und eine strategisch günstige Lage, die höhere Margen und stabilere Cashflows ermöglicht. Diese Situation dürfte sich in weiteren Kursanstiegen widerspiegeln!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Equinox Gold Unternehmenspräsentation und 2Pressemeldung, SRC-Rohstoff-Reports, 1Bloomberg, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 05.12.2025 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20% oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5%: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: CA29446Y5020