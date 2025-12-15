Anzeige
15.12.2025 09:45 Uhr
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s)

Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc (MSED LN) 

Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc (MSED LN) 
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s) 
15-Dec-2025 / 09:09 CET/CEST 
=--------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 
 
DEALING DATE: 12-Dec-2025 
 
NAV PER SHARE: EUR: 150.0933 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 20450709 
 
CODE: MSED LN 
 
ISIN: LU1681047236 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
=--------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU1681047236 
Category Code: NAV 
TIDM:     MSED LN 
LEI Code:   549300BAK8X881YKGS43 
Sequence No.: 411356 
EQS News ID:  2245422 
  
