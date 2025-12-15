iRobot steht vor dem finanziellen Aus. Nach der Insolvenz soll jetzt eine Übernahme das Ruder wieder herumreißen. Welches Unternehmen den Staubsaugerroboterhersteller aufkauft und wie sich diese Änderung auf Kund:innen und ihre Geräte auswirkt. Der Staubsaugerroboter iRobot hat in den vergangenen Jahren einen steinigen Weg zurückgelegt. Noch 2022 wollte Amazon das Unternehmen für die Summe von 1,7 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Deal wurde allerdings ...

