Der französische Batteriehersteller und Renault-Partner Verkor hat seine Batteriezellfabrik im Norden Frankreichs offiziell eröffnet. Das Werk in Dünkirchen verfügt über eine anfängliche Jahreskapazität von 16 GWh. Bis 2030 ist eine Erweiterung auf 50 GWh geplant. Die Produktionsstätte für die Zell- und Modulproduktion hat Verkor binnen zwei Jahren im Hafen von Dünkirchen (auf Französisch: Dunkerque ) hochgezogen. Sie trägt den Namen Gigafactory ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.