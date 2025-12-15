Der französische Batteriehersteller und Renault-Partner Verkor hat seine Batteriezellfabrik im Norden Frankreichs offiziell eröffnet. Das Werk in Dünkirchen verfügt über eine anfängliche Jahreskapazität von 16 GWh. Bis 2030 ist eine Erweiterung auf 50 GWh geplant. Die Produktionsstätte für die Zell- und Modulproduktion hat Verkor binnen zwei Jahren im Hafen von Dünkirchen (auf Französisch: Dunkerque ) hochgezogen. Sie trägt den Namen Gigafactory ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net