Broadcom hat am Freitag für ordentlich Aufsehen gesorgt. Zwar legte der KI-Halbleiterkonzern Rekordergebnisse vor, doch der Ausblick verfehlte die Erwartungen der Anleger (DER AKTIONÄR berichtete). Die Aktie geriet daraufhin deutlich unter Druck und verlor rund elf Prozent. Wie schätzen Analysten die Lage nun ein?Stacy Rasgon von Bernstein bewertet Broadcom weiter mit "Outperform" und einem Kursziel von 475 Dollar. Der Analyst erklärte, man wisse nicht, was man sich darüber hinaus noch wünschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
