Broadcom hat am Freitag für ordentlich Aufsehen gesorgt. Zwar legte der KI-Halbleiterkonzern Rekordergebnisse vor, doch der Ausblick verfehlte die Erwartungen der Anleger (DER AKTIONÄR berichtete). Die Aktie geriet daraufhin deutlich unter Druck und verlor rund elf Prozent. Wie schätzen Analysten die Lage nun ein?Stacy Rasgon von Bernstein bewertet Broadcom weiter mit "Outperform" und einem Kursziel von 475 Dollar. Der Analyst erklärte, man wisse nicht, was man sich darüber hinaus noch wünschen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.