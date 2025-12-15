Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Frankfurt am Main, 15. Dezember 2025. Der Publishing-Tech-Anbieter Bookwire, ein Softwareunternehmen für E-Books, Hörbücher und KI-Lizenzierung in der Verlagsbranche, hat sich in den vergangenen sechs Jahren mit Unterstützung der Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner ("VREP") erheblich weiterentwickelt - unter anderem durch drei Add-on-Transaktionen in den USA, Italien und Deutschland. Nun veräußert VREP seine Minderheitsbeteiligung an Bookwire an eine von einem US-Investmentfonds unterstützte Plattform. Bookwire mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 2010 von Jens Klingelhöfer und John Ruhrmann gegründet. Mit der eigenentwickelten Software Bookwire OS bietet das Unternehmen der Verlagsbranche umfangreiche Lösungen in den Bereichen Produktion, Distribution, Analytics und Online-Vermarktung von E-Books, Hörbüchern und Print-on-Demand-Produkten. Zu den Kunden zählen weltweit über 3.500 Verlage. Für sie vermarktet das Unternehmen einen stetig wachsenden Katalog von mehr als 1.800.000 E-Books und über 300.000 Hörbüchern auf Plattformen wie Amazon Kindle, Apple Books, Audible, tolino und Spotify. Bookwire beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeiter. VREP, ein etablierter Wachstumspartner für mittelständische Unternehmen mit tiefgreifender Expertise im Software-/SaaS-Umfeld, beteiligte sich Ende 2019 an dem Unternehmen. Ziel der Partnerschaft war es, gemeinsam neues organisches und anorganisches Wachstumspotenzial zu erschließen, die internationale Expansion weiter voranzutreiben und die technologische Führungsposition auszubauen. Neben der kontinuierlichen Optimierung operativer Prozesse konnte das Unternehmen das Lösungsspektrum von Bookwire OS erweitern, durch neue Vertriebspartnerschaften die Anzahl der für Verlage verwerteten Titel deutlich steigern und die Internationalisierungsstrategie weiter vorantreiben. Zu den wichtigsten Meilensteinen in diesem Zeitraum zählen die Übernahme des deutschen Digitaldienstleisters readbox im Jahr 2020 sowie der Erwerb des italienischen Digitaldistributors Bookrepublic und des digitalen Distributionsgeschäfts des US-Anbieters IPG im Jahr 2024. Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VREP, erklärt: "Bookwire ist eine echte Erfolgsgeschichte. Mit großem Engagement und hoher Innovationskraft hat das Unternehmen eine beeindruckende Performance an den Tag gelegt. Wir sind stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben." Maximilian Finkbeiner, Investmentdirektor bei VREP, ergänzt: "Der Bookwire-Verkauf unterstreicht unsere Position als erfahrener Partner im Bereich Software sowie unsere Kompetenz als Investor in Wachstumsfeldern wie Internationalisierung und Buy-and-Build. Unser Ansatz ist es, deutsche Small-Cap-Unternehmen bei nachhaltig profitablem Wachstum zu begleiten und sie somit für ein breiteres und internationales Investorenfeld attraktiver zu machen. Mit dem Verkauf setzen wir ein weiteres Zeichen für unsere Fähigkeit, mittelständische Technologieunternehmen erfolgreich zu begleiten und für die nächste Wachstumsphase aufzustellen." Jens Klingelhöfer und John Ruhrmann erklären: "Wir möchten uns für die sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit VR Equitypartner in den vergangenen Jahren bedanken - es war für uns als Gründerteam ebenso wie für Bookwire die richtige Entscheidung." Zu den Transaktionsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de . Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Maximilian Finkbeiner, Sebastian Leker, Jens Schöffel, Simone Weck, Ömer Kaya Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com



