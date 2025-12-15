München (ots) -Obwohl die Weihnachtsferien traditionell zu den stauärmsten Zeiten des Jahres zählen, müssen sich Autofahrer insbesondere am Freitag und Samstag (19. und 20. Dezember) vor den Festtagen auf deutlich vollere Straßen einstellen. Der Reiseverkehr setzt am Freitagnachmittag ein, erreicht am Samstag seinen Höhepunkt und flaut erst zum Wochenbeginn wieder ab.Am 27. und 28. Dezember verlagert sich das Hauptgeschehen auf die Routen in die Wintersportgebiete, insbesondere in Richtung der Alpen, da viele erst nach Weihnachten in den Skiurlaub starten. Auch am 2. und 6. Januar ist auf den Rückreiserouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.Der 24. und der 31. Dezember gelten dagegen seit Jahren als die verkehrsärmsten Tage des gesamten Jahres. Der Berufsverkehr entfällt nahezu vollständig, da viele Unternehmen schließen oder verkürzte Arbeitszeiten haben.Vor den Feiertagen sorgt der vorweihnachtliche Einkaufsverkehr in den Innenstädten für volle Parkhäuser und Verkehrsbehinderungen. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr muss rund um die Städte mit volleren Straßen gerechnet werden, wenn der Trubel um das Umtauschgeschäft der Weihnachtsgeschenke einsetzt.Besonders belastet sind zum Ferienauftakt folgende Autobahnen:- A1 Köln - Lübeck- A2 Oberhausen - Magdeburg- A3 Frankfurt - Arnheim- A4 Aachen - Olpe- A5 Karlsruhe - Basel- A6 Heilbronn - Nürnberg- A8 Stuttgart - München - Salzburg- A7 Hamburg - Füssen/Reutte- A9 München - Berlin- A10 Berliner Ring- A81 Singen - Stuttgart- A99 Autobahnring MünchenAuch in den Nachbarländern sind vor Weihnachten und am ersten Januarwochenende die meisten Engpässe zu erwarten. Besonders stark ausgelastet sind die Fernstraßen und Routen zu und von den Wintersportzentren.Betroffen sind in Österreich vor allem die Tauern- (A10), Inntal- (A12) und Brennerautobahn (A13). In der Schweiz wird es auf der Gotthard-Route, der A1 Bern - Zürich und der A3 Basel - Chur eng, in Italien auf der Brennerroute (A22) bis Bozen.Bei der Einreise nach Deutschland müssen sich Reisende zudem auf Verzögerungen durch Grenzkontrollen einstellen.Vor Fahrtantritt sollte man sich und sein Fahrzeug sorgfältig auf winterliche Bedingungen vorbereiten. Dazu gehören Winterreifen mit ausreichender Profiltiefe, eine volle Scheibenwaschanlage mit Frostschutz sowie eine funktionierende Beleuchtung. Zudem sollten warme Kleidung, eine Decke, Getränke und ein ausreichend geladener Mobilakku für mögliche Wartezeiten im Gepäck sein.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6179160