In den letzten zwei Monaten haben institutionelle Anleger Kapital aus hoch bewerteten Technologie- und KI-Werten abgezogen. In welche Sektoren dtattdessen umschichten. Während die US-Leitindizes neue Rekorde markieren, zeigt ein Blick unter die Oberfläche: Kapital wandert aus überbewerteten Tech- und vor allem KI-Positionen ab. Deren Kurse sind zuletzt nicht mehr gestiegen. Die Institutionellen setzen zunehmend auf Finanzwerte, Gesundheits- und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.