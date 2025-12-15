Straßburg/Berlin (ots) -Vorschau:Plenartagung vom 15. bis 18. DezemberDas Europäische Parlament tagt vom 15. bis 18. Dezember im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2025-12-15-SYN_DE.html). Die Plenartagung können Sie im Livestreamim Originalton oder mit Simultanverdolmetschung verfolgen.Sacharow-Preis 2025: Am Dienstagmittag wird Parlamentspräsidentin Präsidentin Metsola den Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025 an Andrzej Poczobut und Mzia Amaglobeli (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20251016IPR30949/andrzej-poczobut-and-mzia-amaglobeli-erhalten-den-sacharow-preis-2025) verleihen, zwei Journalisten, die in Belarus bzw. Georgien inhaftiert sind. Vor der Zeremonie werden Präsidentin Roberta Metsola und Vertreter beider Preisträger eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/0/verleihung-des-sacharow-preises-an-andrzej-poczobut-und-mzia-amaglobeli).Pressekonferenz: Di., 16.12., 11:30-12:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-ep-president-and-representatives-of-sakharov-prize-laureates_20251216-1130-SPECIAL-PRESSER).Preisverleihung: Di., 16.12., 12:00-12:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/sakharov-prize-for-freedom-of-thought-award-ceremony_20251216-1200-SPECIAL-SAKHAROVPRIZE).EU-Gipfel im Dezember: Am Mittwochvormittag werden die Abgeordneten in einer Debatte mit der Europäischen Kommission und der dänischen Ratspräsidentschaft ihre Erwartungen an den EU-Gipfel vom 18. bis 19. Dezember darlegen, insbesondere hinsichtlich der Notwendigkeit, die Ukraine zu unterstützen, der transatlantischen Beziehungen und der strategischen Autonomie der EU.Debatte: Mi., 17.12., 09:00-11:50 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20251217-0900-PLENARY).Ausstieg aus russischen Gasimporten: Am Dienstagmorgen werden die Abgeordneten einen Entwurf für ein neues Gesetz prüfen, das den Import von russischem Erdgas verbietet und die Energiesicherheit der EU vor einer Instrumentalisierung der Lieferungen durch die Russische Föderation schützen soll. Die endgültige Abstimmung findet am Mittwoch statt. Im Anschluss an die Abstimmung wird eine Pressekonferenz stattfinden. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/2/ausstieg-aus-russischen-gasimporten).Debatte: Di., 16.12., ab 09:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20251216-0900-PLENARY).Abstimmung: Mi., 17.12., 12:00-13:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20251217-0900-PLENARY).Pressekonferenz: Mi., 17.12., 13:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/efa-finland-rapporteur-and-inese-vaidere-epp-latvia-rappor_20251217-1300-SPECIAL-PRESSER).Vereinfachung: Am Dienstag wird das Plenum endgültig über die Aktualisierung der Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und zu den Sorgfaltspflichten für Unternehmen (gefolgt von einer Pressekonferenz), über die Vereinfachung und Verschiebung der Anwendung des EU-Gesetzes zur Entwaldung sowie über mehr Flexibilität und Unterstützung für Landwirte bei der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Agrarpolitik der EU abstimmen. Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit und Sorgfaltspflichten (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/3/vereinfachung-der-regeln-fur-nachhaltigkeit-und-sorgfaltspflichten). Weitere Informationen zum EU-Entwaldungsgesetz (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/4/eu-entwaldungsgesetz-abstimmung-uber-aufschub-und-vereinfachung-der-regeln). Weitere Informationen zur Vereinfachung der EU-Agrarregeln (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/7/vereinfachung-der-eu-agrarregeln).Abstimmung: Di., 16.12., 12:30-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20251216-0900-PLENARY).Pressekonferenz: Di., 16.12., 15:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-jorgen-warborn-epp-se-rapporteur-on-omnibus-i-updated-rules-on-sustainability-fo_20251216-1500-SPECIAL-PRESSER).Mercosur/Schutzmaßnahmen für die Landwirtschaft: Am Dienstag stimmen die Abgeordneten über ihren Standpunkt zu Schutzmechanismen für Agrarimporte im Zusammenhang mit dem Handelsabkommen mit den Mercosur-Ländern ab. Nach der Abstimmung ist eine Pressekonferenz geplant. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/6/eu-mercosur-abstimmung-uber-zusatzliche-schutzmassnahmen-fur-agrarprodukte).Abstimmung: Di., 16.12., 12:30-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20251216-0900-PLENARY).Pressekonferenz: Di., 16.12., 14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-gabriel-mato-epp-es-rapporteur-and-bernd-lange-s-d-de-inta-chair-on-bilateral-sa_20251216-1400-SPECIAL-PRESSER).Stärkung der EU-Verteidigung: Nach einer Debatte am Montag werden die Abgeordneten am Dienstag voraussichtlich Maßnahmen zur Stärkung der technologischen und industriellen Basis Europas im Verteidigungsbereich durch die Bereitstellung von EU-Mitteln für die Verteidigung verabschieden. Ebenfalls am Dienstag werden sie über zwei Berichte zur Erleichterung der Bewegung von Truppen und militärischer Ausrüstung innerhalb der EU und zur Vorbereitung der europäischen Verteidigung auf eine mögliche russische Aggression debattieren, gefolgt von Abstimmungen am Mittwoch. Weitere Informationen: Mehr EU-Unterstützung für Verteidigungsinvestitionen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/5/mehr-eu-unterstutzung-fur-verteidigungsinvestitionen). "Militär-Schengen" zur Stärkung der europäischen Sicherheit (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/10/militar-schengen-zur-starkung-der-europaischen-sicherheit).Plan für erschwinglichen Wohnraum: Am Dienstag werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die Kommission darüber beraten, wie durch eine spezielle Baustrategie und die Beschleunigung der Renovierung bestehender Wohnungen der Zugang zu erschwinglichem Wohnraum in der gesamten EU sichergestellt werden kann. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/13/kommission-stellt-eu-plan-fur-erschwinglichen-wohnraum-vor).Debatte: Di., 16.12., 15:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20251216-0900-PLENARY).Automobilpaket: Am Dienstag wird die Europäische Kommission ein neues Maßnahmenpaket zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Automobilsektors in der EU vorstellen und anschließend mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments darüber diskutieren. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2025-12-15/8/automobilpaket-aussprache-mit-der-kommission).Debatte: Di., 16.12., nach 15:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20251216-0900-PLENARY).Terminkalender der Präsidentin: Am Dienstag empfängt Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Vertreter der Sacharow-Preisträger 2025 und spricht gemeinsam mit ihnen um 11:30 Uhr auf einer Pressekonferenz, bevor sie ab 12:00 Uhr die Preisverleihung im Plenum leitet. Am Mittwoch trifft sie in Brüssel den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, und nimmt am Gipfeltreffen EU-Westbalkan teil. Am Donnerstag hält Präsidentin Metsola eine Rede vor den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat, gefolgt von einer Pressekonferenz.Ausschüsse:Verteidigungs-Omnibuspaket: Die Ausschüsse für Sicherheit und Verteidigung (SEDE), Industrie, Forschung und Energie (ITRE), Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) werden ihre Standpunkte zu einer Reihe von Legislativvorschlägen verabschieden, die darauf abzielen, Vorschriften zu vereinfachen und administrative Hürden zu beseitigen, um die Verteidigungsindustrie der EU anzukurbeln. Dazu gehören Maßnahmen zur Förderung gemeinsamer Beschaffung im Verteidigungsbereich, beschleunigte Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte, die Gewährleistung, dass chemische Vorschriften den Verteidigungsanforderungen Rechnung tragen, und die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln.Mo., 15.12.Medientermine:Last-Minute-Briefing zur PlenartagungDer Sprecherdienst des Parlaments präsentiert die Themen der Plenartagung.Mo., 15.12., 16:30-17:00 Uhr, Daphne-Caruana-Galizia-Pressekonferenzraum: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/last-minute-session-briefing_20251215-1630-SPECIAL-PRESSER).Medienseminar: Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025mit EP-Vizepräsidentin Sophie Wilmés und Vertretern der Preisträger (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20251016IPR30949/andrzej-poczobut-and-mzia-amaglobeli-erhalten-den-sacharow-preis-2025)und FinalistenDi., 16.12., 09:00-11:15 Uhr, Europäisches Parlament in Straßburg, Raum De Madariaga S7, und im Livestream (https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20251216-0900-SPECIAL-OTHER).Detailliertes Programm unter diesem Link (PDF) (https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20251205RES32029/20251205RES32029.pdf)Anmeldung für Vor-Ort-Teilnahme: presse-berlin@ep.europa.eu.Informeller Austausch mit 15 Journalistinnen und Journalisten aus Belarus, Georgien, Serbien, Ukraine, PalästinaMi., 17.12., 11:00-13:00 Uhr, Europäisches Parlament in StraßburgDetails und Anmeldung: presse-berlin@ep.europa.euLaufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere Informationen:Die Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de)Tagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2025-12-15-SYN_DE.html)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)