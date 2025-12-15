EQS-Ad-hoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

BarmeniaGothaer schließt erstes Geschäftsjahr 2025 mit sehr gutem Ergebnis ab Köln/Wuppertal, 15. Dezember 2025 - Beim Jahresabschlussgespräch vor der Presse werden die beiden Co-CEOs der BarmeniaGothaer, Dr. Andreas Eurich und Oliver Schoeller, heute die vorläufigen Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr präsentieren. Für das Jahr 2025 wird der BarmeniaGothaer Konzern voraussichtlich Beitragseinnahmen in Höhe von 9,27 Milliarden Euro verzeichnen - ein Plus von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.[1] Damit wird der Konzern voraussichtlich um 0,5 Prozentpunkte über Markt wachsen.[2] Die Konzern-Eigenkapitalbasis wird 2025 weiter gestärkt: Zum Jahresende wird ein Konzern-Eigenkapital von rund 2,07 Milliarden Euro erwartet (Vorjahr: 1,99 Milliarden Euro). Die Solvency-II-Quote des Konzerns (ohne Rückstellungstransitional) wird voraussichtlich von 189,3 Prozent im Jahr 2024 auf 201,1 Prozent steigen. Der Konzernjahresüberschuss wird von 19 Millionen Euro auf voraussichtlich rund 101 Millionen Euro gesteigert werden. Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Allgemeine Versicherung AG werden mit voraussichtlich rund 2,9 Milliarden Euro um 8,6 Prozent über dem Niveau von 2024 liegen und damit über Markt wachsen (Marktwachstum 7,7 Prozent).[3] Als Jahresüberschuss vor Schwankungsrückstellung wird ein Wert von rund 92,1 Millionen Euro erwartet - ein Zuwachs von 104 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Combined Ratio (brutto) wird voraussichtlich um 2,1 Prozentpunkte auf 91,2 Prozent verbessert werden. Die Solvency-II-Quote des Kompositversicherers (mit unternehmensspezifischen Parametern) wird voraussichtlich um 16,3 Prozentpunkte auf 179,5 Prozent steigen. Bereits im Juni 2025 bestätigte die Ratingagentur S&P Global Ratings (S&P) die Ratingergebnisse der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, der Gothaer Krankenversicherung AG und der Gothaer Lebensversicherung AG. Die drei Gesellschaften werden weiterhin mit 'A' eingestuft. Der Ausblick bleibt "positiv". Mit dem positiven Ausblick eröffnet S&P die Perspektive, das bisherige Rating innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monaten um eine Stufe auf 'A+' zu verbessern.[4] Ihr Ansprechpartner Ulrich Otto Unternehmenskommunikation Telefon: 0221/ 308-34614 Telefax: 0221/ 308-34530 BarmeniaGothaer Finanzholding AG Gothaer Allee 1, 50969 Köln [1] Wachstum basierend auf der As-if-Berechnung von 2024: Gesamte Beitragseinnahmen von Barmenia und Gothaer für das Geschäftsjahr 2024 (anders als im handelsbilanziellen Konzerngeschäftsbericht von 2024 berücksichtigt) [2] GDV Prognose - Stand 28. November 2025 [3] GDV Prognose - Stand 28. November 2025 [4] Weitere Informationen in der Pressemitteilung vom 26. Juni 2025 unter folgendem Link: https://www.mynewsdesk.com/de/barmeniagothaer/pressreleases/barmeniagothaer-s-und-p-bestaetigt-a-rating-und-positiven-ausblick-3393908



