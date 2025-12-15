Wien (ots) -Maestro Bocelli kommt nach Wien!Samstag, 22. August 2026Ernst-Happel-Stadion, WienDie Leutgeb Entertainment Group & AEG präsentieren ein musikalisches Ereignis von außergewöhnlicher Strahlkraft: Andrea Bocelli kommt mit großem Orchester & Chor im Sommer 2026 im Rahmen seiner Romanza 30th Anniversary-Welttournee für ein einziges spektakuläres Konzert im gesamten deutschsprachigen Raum nach Wien. Am 22. August 2026 wird der weltberühmte Tenor das Ernst-Happel-Stadion in einen Abend voller Emotion, Eleganz und musikalischer Weltklasse verwandeln. Jetzt schon Tickets reservieren unter Ticketalarm:www.oeticket.comMit der Jubiläumsproduktion feiert Bocelli das Album, das 1997 seinen globalen Durchbruch markierte und ihn zu einer der bedeutendsten Stimmen unserer Zeit machte: "Romanza". Songs wie "Con te partirò" oder "Time to say Goodbye" gingen um die Welt, prägten eine ganze Generation und begründeten jene außergewöhnliche Karriere, die ihn bis heute zu einem der meistgehörten Künstler des Planeten macht.Ein Abend voller WelthitsDas Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist der einzige Halt der Tournee in Österreich, Deutschland und der Schweiz und damit ein kulturelles Highlight weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Produktion verspricht ein ebenso elegantes wie kraftvolles Konzertformat, begleitet von großem Orchester, Chor und einer künstlerischen Gestaltung, die Bocellis unverwechselbare Stimme in einem monumentalen Rahmen erlebbar macht.Über Maestro Andrea BocelliZu den bekanntesten Stimmen der internationalen Musikszene zählend, hat Andrea Bocelli nahezu 90 Millionen Tonträger verkauftund über 20 Milliarden Streams erzielt. Neben ausverkauften Arena-Tourneen weltweit und rekordbrechenden Livestream-Konzerten trat er bei globalen Großereignissen wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-Weltmeisterschaft auf. Bocelli wurde unter anderem mit einem Golden Globe, sieben Classical BRIT Awards, sieben World Music Awards sowie einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.TicketsDer Ticketverkauf startet offiziell am 19.12.2025 um 10 Uhr: www.oeticket.comZitat Klaus Leutgeb, Veranstalter (Leutgeb Entertainment Group)"Es ist uns eine große Ehre, Maestro Andrea Bocelli für seine Jubiläumstour nach Wien zu holen. Dass dieses Konzert der einzige Halt im gesamten deutschsprachigen Raum ist, macht den Abend zu etwas ganz Besonderem - für uns als Veranstalter, aber auch für die Fans aus Österreich und darüber hinaus!"Pressekontakt:Leutgeb EntertainmentKerstin PröllTelefon: 00436646441397Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/6179254