Berlin (ots) -Medienschaffende haben jetzt mehr Zeit, ihre Beiträge für den German Paralympic Media Award (GPMA) 2026 einzureichen: Die Frist wird bis zum 7. Januar 2026 verlängert.Der GPMA feiert im April 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit 1999 zeichnet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) herausragende journalistische Beiträge aus, die den Behindertensport in all seinen Facetten beleuchten. Eingereicht werden können Beiträge, die zwischen dem 1. Januar und dem 17. Dezember 2025 veröffentlicht wurden. Die Einreichung erfolgt online unter gpma.dguv.de.Einreichungen für den GPMA sind in fünf Kategorien möglich:1. Artikel2. Audio3. Film/Video4. Foto5. Social MediaJubiläumsveranstaltung in BerlinDie Preisverleihung findet am 22. April 2026 ab 17:00 Uhr bei der DGUV in der Glinkastraße 40, 10117 Berlin, statt. Das Publikum darf sich auf eine ganz besondere Jubiläumsveranstaltung mit spannenden Gästen und emotionalen Momenten freuen. Unter anderem hat die Bundesministerin Bärbel Bas ihre Teilnahme zugesagt, ebenso wie weitere Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Medien.HintergrundDer GPMA ist der größte deutsche Medienpreis im Bereich Behindertensport. Er macht auf die Bedeutung des Sports für Rehabilitation, Teilhabe und Inklusion aufmerksam - Kernthemen der gesetzlichen Unfallversicherung.