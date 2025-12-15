Unterföhring (ots) -15. Dezember 2025. Nach der WM ist vor der WM: Für die Weltmeister Luke Humphries und Michael van Gerwen, Vorjahressieger Stephen Bunting und Dartspitzenspieler Nathan Aspinall geht es am Sonntag, 4. Januar, um den zweiten WM-Titel im neuen Jahr. Nur einen Tag nach dem Finale der PDC-Darts-WM werfen die Weltklasse-Dartspieler bei der "Promi-Darts-WM" um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn die Pfeile. Wiederholt "The Bullet" Stephen Bunting seinen Triumph aus dem Vorjahr? Räumt "Mighty Mike" van Gerwen 2026 zum vierten Mal ab? Verdrängt "The Asp" Nathan Aspinall seine Mitstreiter bei seinem Debüt vom Treppchen? Stellt "Cool Hand Luke" Humphries erstmals den Pokal in seinen Trophäenschrank? Oder schnappt sich ein ganz anderer Profi den begehrten Titel - denn zwei Profi-Plätze sind noch frei.Bei der "Promi-Darts-WM" treten die Darts-Profis in Zweier-Teams mit prominenten Hobby-Dartern im klassischen 501-Modus an. 2026 werfen Fußballmanager-Ikone Reiner Calmund, Moderatorin Cathy Hummels, Torjäger Ailton, Moderatorin Gülcan Kamps, Extremsportler Joey Kelly und TV-Koch Alex Kumptner um den WM-Titel.Christian Düren moderiert "Die Promi-Darts-WM" aus dem Maritim Hotel Bonn. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH. Tickets für das Live-Spektakel gibt es hier (https://myshow.de/formats/prosieben-promi-darts-wm)."Die Promi-Darts-WM" 2026 am Sonntag, 4. Januar 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6179257