Ein Cyberangriff kann mehr als Server lahmlegen. Er trifft ganze Städte, Lieferketten und Standorte. Mit Penetrationstests, Cloud-Audits und einer Security-Operations-Strategie machen Unternehmen IT-Resilienz zum Kapitalfaktor. Wenn eine Stadt offline geht Dienstagmorgen, 7:45 Uhr: Ampeln bleiben dunkel, Straßenbahnen stehen still, Terminals in Rathäusern sind schwarz. Ein digitaler Blackout legt Verkehr, Verwaltung und Industrie gleichzeitig lahm. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
