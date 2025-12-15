Ein Cyberangriff kann mehr als Server lahmlegen. Er trifft ganze Städte, Lieferketten und Standorte. Mit Penetrationstests, Cloud-Audits und einer Security-Operations-Strategie machen Unternehmen IT-Resilienz zum Kapitalfaktor. Wenn eine Stadt offline geht Dienstagmorgen, 7:45 Uhr: Ampeln bleiben dunkel, Straßenbahnen stehen still, Terminals in Rathäusern sind schwarz. Ein digitaler Blackout legt Verkehr, Verwaltung und Industrie gleichzeitig lahm. ...

