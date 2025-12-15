Ein neues Angebot hebt die Bewertung eines Schlüsselassets auf 800 Milliarden US-Dollar. Für Alphabet könnte das erneut Milliarden in der Bilanz bedeuten. Warum der Effekt jetzt besonders groß ist. Alphabet steht vor einem erneuten Buchgewinn aus einer seiner wichtigsten Beteiligungen. Auslöser ist ein neues Angebot für SpaceX, das den Raumfahrt- und Satellitenkonzern mit rund 800 Milliarden US-Dollar bewertet. Darüber berichtete Bloomberg am Sonntag. Der jüngste ...

