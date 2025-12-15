Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf der letzten geldpolitischen Sitzung 2025 hat die Fed erneut die Zinsen gesenkt - trotz (oder vielleicht wegen?) der großen Unsicherheit über die Lage der US-Konjunktur, so die Analysten der Helaba.Die Entscheidung sei umstritten gewesen. Im Vorfeld hätten ungewöhnlich viele Beobachter öffentliche Zweifel angemeldet, ob in der aktuellen Lage eine weitere Zinssenkung angemessen sein könne. Tatsächlich seien laut ihren vorher erstellten Projektionen sechs der FOMC-Mitglieder mit der Erwartung unveränderter Leitzinsen in diese Sitzung gegangen. Zwei der stimmberechtigten Mitglieder hätten dann auch entsprechend votiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...