Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA werden diese Woche die PMIs für Dezember erscheinen, im Mittelpunkt werden aber dennoch andere Veröffentlichungen stehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So werde der erste Arbeitsmarktbericht seit dem US-Shutdown erscheinen. Nachdem die Daten für Oktober gänzlich ausgefallen seien, gehe der Konsens für November von einem Beschäftigungszuwachs in Höhe von 40 Tsd. Stellen und einem Verweilen der Arbeitslosenquote bei 4,4% aus. Eine interessante Zusatzinformation zu den Arbeitsmarktdynamiken der letzten Monate habe es beim dieswöchigen Zinsmeeting der Federal Reserve gegeben: Die Fed gehe davon aus, dass der berichtete Beschäftigungszuwachs in der Vergangenheit um 60 Tsd. Stellen pro Monat nach oben verzerrt gewesen sei. Die tatsächliche Arbeitsmarktentwicklung könnte also schlechter sein als von den offiziellen Daten dargestellt. ...

