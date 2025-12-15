Schweden ist das erste Land, das grünes Licht für seinen Klima-Sozialplan im Rahmen des neuen Klima-Sozialfonds der EU erhält. Im Zuge dessen werden über 500 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt, um v.a. Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen in dünn besiedelten Gebieten einen erschwinglicheren Zugang zu Elektroautos zu ermöglichen. Der neue Klima-Sozialfonds der EU wurde ins Leben gerufen, um den Übergang zu klimafreundlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net