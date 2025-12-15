Seit der vergangenen Woche steht als CO2-Ziel der EU-Kommission ab 2035 eine Reduktion um 90 Prozent im Raum. Welche Auswirkungen diese Zahl haben kann, hat jetzt Sebastian Bock von Transport & Environment vorgerechnet. "Eine Emissionsreduzierung von 90 Prozent ür Autos klingt nach einem vernünftigen Kompromiss. Bis man sich die Details ansieht", schreibt der Deutschland-Geschäftsführer von T&E in einem LinkedIn-Post. "Dann wird klar, dass dies bedeuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net