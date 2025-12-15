Krombach (ots) -Vor gut einem Jahr hat die Krombacher Brauerei das größte Modernisierungsprojekt ihrer Geschichte gestartet: den umfassenden Umbau der Abfüllung und Logistik im Gebäudekomplex Littfetal. Mit einer Gesamtinvestition von über 100 Millionen Euro verfolgt die Brauerei das Ziel, ihre Prozesse zukunftssicher, effizient und nachhaltig aufzustellen. Heute zieht das Unternehmen eine erste positive Zwischenbilanz und gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte.Im ersten Bauabschnitt wurden drei und neue Anlagen zur Neuglasversorgung sowie vier moderne Sortiermaschinen inkl. Sortenkastenbelader und die gleiche Anzahl Vollkastenbelader installiert und erfolgreich in Betrieb genommen. Diese Systeme optimieren den Materialfluss und sorgen für eine deutlich effizientere Verarbeitung des Leerguts. In großen Hallenbereichen wurden in Form von Stahlbaubühnen zweite Ebenen eingezogen, um die für die neuen Maschinen notwendigen Aufstellungsflächen bereitzustellen. Eine besonders innovative Neuerung betrifft die Ladungssicherung: Der EAN-Code wird künftig nicht mehr auf Kunststoffbanderolen angebracht, sondern durch nachhaltige Bänder gelöst. Damit reduziert Krombacher den Einsatz von Kunststoff und setzt ein klares Zeichen für Ressourcenschonung."In Brauereien wird täglich eine enorme Menge an Leergut verarbeitet. Die Sortierung ist aufgrund der Vielzahl an Kisten- und Flaschentypen und -formen extrem aufwendig. Mit den neuen Anlagen können wir diesen Prozess deutlich effizienter gestalten und gleichzeitig unsere hohen Qualitätsstandards sichern", erklärt Ludger Hense, Leiter der Abfüllung der Krombacher Brauerei.Ab Herbst 2026 beginnt der nächste große Bauabschnitt: Der erste von vier geplanten, sogenannten "Nassteilen" der Abfüllung wird durch den Austausch der entsprechenden Abfüllanlage modernisiert. Auch diese Maßnahmen erfolgen bei laufender Produktion und stellen höchste Anforderungen an Planung und Flexibilität. Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist für das Jahr 2032 vorgesehen. Mit der Modernisierung der Abfüllung und Logistik stellt sich die Krombacher Brauerei nachhaltig und zukunftssicher auf. Die Investition in moderne Technologien und effiziente Prozesse ermöglicht es, flexibel auf die Wünsche der Verbraucher zu reagieren und eine breite Produktpalette anzubieten - von klassischen Bieren bis hin zu alkoholfreien Getränken.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/6179283