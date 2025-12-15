Prada baut mit Versace eine dritte Wachstumssäule auf. Der Umsatz steigt auf 6,2 Milliarden Euro und die Bewertung historisch günstig. Die Aktie seit Jahresbeginn 36 Prozent im Minus.Versace Prada bietet neben dem gleichnamigen Label, das einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro generiert, und dem äußerst trendigen Miu Miu, das 1,2 Milliarden Euro einbringt, mit Versace nun eine dritte Säule, auf der das Unternehmen seine Expansion aufbauen kann. Versace, das vom bisherigen Eigentümer, dem amerikanischen Konzern Capri Holdings, nicht ausreichend genutzt wurde, dürfte dem Konzern zusätzliche Umsätze in Höhe von rund 800 Millionen Euro bescheren. Die durch Bankkredite finanzierte Transaktion im …

