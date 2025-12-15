DJ Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (APEX LN) Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 15-Dec-2025 / 11:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc DEALING DATE: 12-Dec-2025 NAV PER SHARE: EUR: 155.4829 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2090389 CODE: APEX LN ISIN: LU1900068161 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1900068161 Category Code: NAV TIDM: APEX LN LEI Code: 549300KSWIZHW04SLK65 Sequence No.: 411491 EQS News ID: 2245766 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
December 15, 2025 05:05 ET (10:05 GMT)
