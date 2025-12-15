Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA wird sich der vom Regierungsstillstand verursachte Datennebel in dieser Woche weiter lichten, so die Analysten der Helaba. Am Dienstag solle der Arbeitsmarktbericht vom November veröffentlicht werden, zusammen mit den Beschäftigungszahlen vom Oktober. In welcher Verfassung sei der Arbeitsmarkt? Klare Signale habe es zuletzt nicht gegeben: Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe trotz des jüngsten Anstiegs ein niedriges Niveau aufweisen und keine Schwäche erkennen lassen würden, habe der private Arbeitsmarktdienstleister ADP einen Stellenrückgang gemeldet. Sollte der Arbeitsmarkt in einer weitgehend soliden Verfassung sein, dürfte die Zinssenkungsfantasie einen Dämpfer erhalten. Dies gelte auch mit Blick auf die Inflationszahlen, die am Donnerstag auf dem Programm stünden. Die Teuerungsrate habe bis zuletzt bei 3 Prozent gelegen und sie könne nach Einschätzung der FED durch nachlaufende Zolleffekte noch steigen. Dies spreche gegen unmittelbar weitere oder deutliche Zinssenkungen. ...

