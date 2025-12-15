Hamburg (www.anleihencheck.de) - Eigentlich könnte die Europäische Zentralbank (EZB) die letzte Sitzung des Jahres 2025 in weihnachtlicher Gemütlichkeit ausklingen lassen, so Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg.Das Wachstum in der Eurozone habe mit 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal positiv überrascht, und auch die wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren würden für das vierte Quartal auf ein robustes Wachstum hindeuten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
