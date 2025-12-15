Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche hat der März-Kontrakt des Bund-Futures bei 127,05 zunächst ein neues Kontrakttief markiert, bevor es zu einer Stabilisierung kommen konnte, so die Analysten der Helaba. Das 38,2%-Retracement des letzten Abwärtsimpulses bei 128,01 sei dabei jedoch noch nicht wieder erreicht worden. RSI und Stochastic würden eine überverkaufte Marktlage signalisieren und eine zumindest kurzfristige Erholung bis zu obigem Retracement sollte nicht ausgeschlossen werden. Die übergeordnete Situation sei aber von Risiken geprägt. So stünden MACD und DMI auf Verkauf und der ADX ziehe dabei an. Gleichwohl müsse beachtet werden, dass die seit Monaten vorherrschende Seitwärtsphase am Rentenmarkt noch nicht beendet sei. Dies wäre wohl erst dann möglich, wenn die 10-jährige Bund-Rendite das Jahreshoch bei 2,94% überwinden würde. In der Euro-Peripherie sei auffällig, dass sich OAT-Spreads gegenüber Bunds trotz der letzten Einengungstendenzen oberhalb der BTP-Spreads festgesetzt hätten. (15.12.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...