Die Deutsche Bahn will bis 2032 über Rahmenverträge mit mehreren Herstellern rund 3.000 Busse mit Elektro- oder Hybridantrieb sowie 300 Verbrenner integrieren. Haupt-Lieferpartner ist MAN, eine kleinere Flotte von E-Überlandbussen liefert zudem BYD. Gegen letzteren Deal hatte im Vorfeld die Gewerkschaft EVG aufbegehrt. Die Busse sollen laut der Deutschen Bahn in den Jahren 2027 bis 2032 geliefert werden und von Tochter DB Regio in ganz Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net