MAN Truck & Bus hat im schwedischen Norrköping die Megawatt'Ladefähigkeit seiner elektrischen Lkw demonstriert. Der eTGX und der eTGS können bei den Münchnern bereits mit der MCS'Option bestellt werden. Die Produktion dieser Ausstattungsvariante startet im zweiten Quartal. Die öffentliche Lade-Demo stieg bei einer Veranstaltung von Ladeinfrastruktur-Hersteller Kempower im südschwedischen Norrköping. Dabei flossen rund 750 kW Strom, was bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net